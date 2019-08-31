«Яндекс.Такси» снова попало в ДТП на Московском шоссе

У выезда из Болотницы по Московскому шоссе произошло ДТП с участием «Яндекс.Такси». Авария случилась сегодня, 31 августа, около 14 часов.

На опубликованных очевидцами фотографиях видно, что автомобиль лежит на крыше. Потерпевшие сидят рядом, на обочине.

«Вроде все целы. Служб нет», — пишет пользователь в соцсети «ВКонтакте».

О случившемся рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». В комментариях подписчики группы возмущаются, что ДТП с участием автомобилей «Яндекс» проходят все чаще.

В настоящее время на месте происшествия собралась пробка.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что двух нетрезвых пешеходов сегодня ночь, 31 августа, сбили на «зебере». Все случилось на Бухарестской улице. Пострадавшие были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Водитель скрылся с места происшествия.