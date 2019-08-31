Двух пешеходов сбили на «зебре» Бухарестской

Во Фрунзенском районе Петербурга сбили двух пешеходов. Все случилось сегодня, 31 августа, на Бухарестской улице около трех часов ночи.

Мужчины в возрасте 43 и 61 года переходили дорогу по пешеходному переходу, когда их сбила иномарка. После происшествия автомобиль скрылся.

Как информирует «Дорожный инспектор Санкт-Петербург», машина была черного цвета, предположительно марки Nissan или Volkswagen.

Пострадавших госпитализировали в состоянии средней тяжести. По предварительной информации, они находились в алкогольном опьянении. По словам мужчин, они переходили дорогу на «зеленый».

В настоящее время сотрудники правопорядка проводят проверку по факту произошедшего.

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