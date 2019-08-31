Двух пешеходов сбили на «зебре» Бухарестской

Двух пешеходов сбили на &#171;зебре&#187; Бухарестской
Мужчины находились в состоянии средней тяжести. Фото: vk.com/dorinspb

Во Фрунзенском районе Петербурга сбили двух пешеходов. Все случилось сегодня, 31 августа, на Бухарестской улице около трех часов ночи.

Мужчины в возрасте 43 и 61 года переходили дорогу по пешеходному переходу, когда их сбила иномарка. После происшествия автомобиль скрылся.

Как информирует «Дорожный инспектор Санкт-Петербург», машина была черного цвета, предположительно марки Nissan или Volkswagen.

Пострадавших госпитализировали в состоянии средней тяжести. По предварительной информации, они находились в алкогольном опьянении. По словам мужчин, они переходили дорогу на «зеленый».

В настоящее время сотрудники правопорядка проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее в GazetaSPb сообщали о нападении в кафе на Сиреневом бульваре. Подозреваемого задержали.

Бухаресткая улица дтп новости спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На выставку Айвазовского в Кронштадте выстроилась шестичасовая очередь
Беглов поздравил первокурсников СПбГУ с началом учебного года
Два кавказца изнасиловали в Петербурге девушку из Брянска
Умер создатель «Пинки и Брейна» и «Смурфиков»
«Зенит» и «Сочи» проведут товарищеский матч в Петербурге
Петербуржцы стоят в пробках на границе с Финляндией по несколько часов
«Сплин» и Therr Maitz бесплатно споют на Дворцовой площади
Двух пешеходов сбили на «зебре» Бухарестской