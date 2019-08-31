На двух мужчин напали в кафе на Сиреневом бульваре

На двух мужчин напали в кафе на Сиреневом бульваре
Полиция задержала подозреваемого в нападении и разыскивает других причастных. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге задержали выходца одной из закавказских стран. Его подозревают в нападении на двух мужчин в кафе на Сиреневом бульваре в Выборгском районе.

В полицию обратился гражданин среднеазиатской республики. Мужчина сообщил, что на него и его соотечественника напали в кафе на Сиреневом бульваре.

Инцидент произошел 29 августа около четырех утрах. Со слов заявителя, четверо неизвестных под угрозой физической расправы посадили мужчину и его соотечественника в машину и увезли в квартиру на улице Руднева. Там злоумышленники, угрожая ножом, похитили личные вещи мужчин, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По подозрению в нападении задержали гражданина закавказского государства 1998 года рождения. Возбуждено уголовное дело. Правоохранители разыскивают других подозреваемых.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что подростки ночью 31 августа избили мужчину на Комендантском проспекте.

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