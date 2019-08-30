Подростки избили мужчину на Комендантском

На Комендантском проспекте в Петербурге произошла драка. Инцидент с участием подростков случился сегодня, 31 августа, у дома №17 около часа ночи.

Со слов очевидцев, молодым людям не продали алкогольные напитки. За продавцов решил вступиться мужчина, что стало причиной конфликта и дальнейшей драки.

«Полиция приехала через 18 минут. Уже никого нет. Пострадавшего мужчину подняли и увезли», — пишет автор записи в соцсети «ВКонтакте».

О случившемся рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Автор также добавил, что скорая прибыла через 22 минуты, но на месте уже никого не было

Ранее в GazetaSPb сообщали, что большегруз, прибавив скорости во время поворота на мост, чуть не остался без контейнера. Все произошло сегодня ночью, 31 августа, в Кронштадте.