Грузовик едва не лишился контейнера на мосту в Кронштадте

На мосту в Кронштадте произошло ДТП с участием грузовика. Во время движения с большегруза слетел контейнер, который едва не рухнул с проезжей части вниз.

Инцидент произошел сегодня, 31 августа, около часа ночи. Со слов очевидцев, водитель увеличил скорость при вхождении на поворот, в результате чего контейнер грузовика слетел и протаранил ограждение моста.

О случившемся рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте». Информация о пострадавших не сообщается.

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