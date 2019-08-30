Грузовик едва не лишился контейнера на мосту в Кронштадте

Грузовик едва не лишился контейнера на мосту в Кронштадте
Информация о пострадавших не сообщается. Фото: vk.com/spb_today

На мосту в Кронштадте произошло ДТП с участием грузовика. Во время движения с большегруза слетел контейнер, который едва не рухнул с проезжей части вниз.

Инцидент произошел сегодня, 31 августа, около часа ночи. Со слов очевидцев, водитель увеличил скорость при вхождении на поворот, в результате чего контейнер грузовика слетел и протаранил ограждение моста.

О случившемся рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте». Информация о пострадавших не сообщается.

Ранее в GazetaSPb писали, о пожаре в частном доме Ленобласти. Семеро пожарных тушили огонь почти час. Причина возгорания неизвестна.

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