Семеро пожарных почти час тушили дом в Ленобласти

Семеро пожарных почти час тушили дом в Ленобласти
Причина пожара неизвестна. Фото: Мойка78Валентин_Егоршин

Во Всеволожском районе Ленобласти горел частный дом. Все произошло в садовом некоммерческом товариществе «Арли» в деревне Кисколово.

О случившемся службе МЧС России сообщили в 11:15. В тушении огня были задействованы семь пожарных и две единицы техники.

Согласно информации главного управления МЧС РФ по Ленобласти, дом полыхал на площади 30 кв. метров. На ликвидацию огня потребовался почти час.

Причина возгорания и информация о возможных пострадавших не сообщается.

Ранее в GazetaSPb сообщали о ДТП в Василеостровском районе. Иномарка поехала на «красный» и столкнулась в другим участником движения. О случившемся рассказали очевидцы в одной из групп социальной сети.

ГУ МЧС России по Ленобласти пожар частный дом
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Семеро пожарных почти час тушили дом в Ленобласти
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