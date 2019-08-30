Семеро пожарных почти час тушили дом в Ленобласти

Во Всеволожском районе Ленобласти горел частный дом. Все произошло в садовом некоммерческом товариществе «Арли» в деревне Кисколово.

О случившемся службе МЧС России сообщили в 11:15. В тушении огня были задействованы семь пожарных и две единицы техники.

Согласно информации главного управления МЧС РФ по Ленобласти, дом полыхал на площади 30 кв. метров. На ликвидацию огня потребовался почти час.

Причина возгорания и информация о возможных пострадавших не сообщается.

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