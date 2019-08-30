Иномарка поехала на «красный» и спровоцировала ДТП в Василеостровском районе

В Василеостровском районе Северной столицы произошло ДТП. Автомобили не поделили дорогу на т-образном перекрестке сегодня, 30 августа, около 22:30.

Авария случилась на углу улицы Беринга и Малого проспекта Васильевского острова. Со слов очевидцев, один из участников движения поехал на запрещенный сигнал светофора, в результате чего влетел в другой автомобиль.

О происшествии сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте». К записи также прикреплены фотографии, на которых видно, что около машин разбросаны осколки.

Ранее в GazetaSPb писала об аварии в поселке Ленобласти. В результате ДТП столкнулись автобус и «легковушки». Все произошло в пятницу, 30 августа. Очевидцы рассказали, что в результате произошедшего никто не погиб.