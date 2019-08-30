В Гатчинском районе произошло серьезное ДТП с автобусом

В Гатчинском районе произошло серьезное ДТП с автобусом
В результате ДТП никто не погиб. Фото: vk.com/spb_today

В Гатчинском районе Ленобласти произошло серьезное ДТП, участниками которого стали два легковых автомобиля и автобус. Авария случилась сегодня, 30 августа, перед съездом в поселок Вайя.

На опубликованных очевидцами фотографиях видно, что «легковушки» сильно пострадали. У одной из них разбит задний бампер, у второй машины капот буквально вмят. Автобус почти не пострадала.

О случившемся рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте». Точная информация о пострадавших не сообщается. Со слов очевидцев, в результате ДТП никто не погиб.

На месте происшествия образовалась пробка.

Ранее в GazetaSPb сообщали о ДТП с грузовиком. У большегруза отказали тормоза и он влетел в три легковых автомобиля. Инцидент случился в Санкт-Петербурге.

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