У грузовика отказали тормоза на перекрестке Энгельса и Просвещения

Информация о пострадавших не сообщается. Фото: vk.com/spb_today

Информация о пострадавших не сообщается. Фото: vk.com/spb_today

Сегодня, 30 августа, в Северной столице произошло ДТП с грузовиком и тремя легковыми автомобилями. Со слов очевидцев, авария случилась за перекрестком проспектов Энгельса и Просвещения.

«У КАМАЗа отказали тормоза и он въехал в 3 машины», — пишет пользователь.

О случившемся рассказали в группе «ДТП и ЧС Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». На опубликованных фотографиях видно, что большегруз остановился на газоне. На месте происшествия разбросаны осколки и части «легковушек».

Информация о пострадавших не сообщается.

Ранее в GazetaSPb сообщали ДТП на Введенской улице. Из-за несоблюдения дистанции в аварии пострадали три автомобиля.