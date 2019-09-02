Мужчину ограбили и избили в пять утра на Биржевом мосту

В полицию Василеостровского района Петербурга обратился 33-летний местный житель. Он утверждает, что его избили и ограбили на Биржевом мосту.
Петербуржец рассказал, что нарвался на злоумышленников около пяти утра 1 сентября. Неизвестные нанесли ему телесные повреждения и, применив физическую силу, отобрали мобильный телефон. Сумма ущерба составила около 26,6 тыс. рублей.
Примерно в десять часов утра мужчина обратился в больницу. После получения медицинской помощи он подал заявление в правоохранительные органы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
По факту произошедшего проводится проверка. Возбуждено уголовное дело по статье «грабеж». Злоумышленников разыскивает полиция.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Калининском районе неизвестный выстрелил в мужчину из травматического пистолета.