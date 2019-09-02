Уличные художники создали масштабный стрит-арт в Гатчине

Новый стрит-арт появился на торце дома 10 по улице Соборной. Фото: vk.com/gmr47

Новый стрит-арт появился на торце дома 10 по улице Соборной. Фото: vk.com/gmr47

Новая масштабная работа украсила стену одного из зданий в Гатчине в рамках городского праздника «Vivat, Gatchina!».

На минувших выходных в Гатчине состоялось открытие нового стрит-арта, расположенного на торце дома 10 по улице Соборной.

Над росписью здания трудились художники Алексей Канунников (Kislow) и Никита Плюшеделика. Стрит-арт на стене площадью 460 квадратных метров создан по мотивам ассоциаций местных жителей с Гатчиной.

Перед тем, как приступить к росписи, художники встретились с горожанами и совместно разработали эскиз будущего творения. Работа выполнялась в сжатые сроки, чтобы успеть к городскому празднику «Vivat, Gatchina!», который прошел на выходных.

Ранее GazetaSPb сообщала, что уличный художник Петербурга создал стрит-арт против ненависти. В Санкт-Петербурге в Басковом переулке появился необычный объект. Стрит-арт состоит из закрепленной дубинки и зеркала, над которым имеется надпись «При ненависти разбить».