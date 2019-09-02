Уличные художники создали масштабный стрит-арт в Гатчине

Уличные художники создали масштабный стрит-арт в Гатчине
Новый стрит-арт появился на торце дома 10 по улице Соборной. Фото: vk.com/gmr47

Новая масштабная работа украсила стену одного из зданий в Гатчине в рамках городского праздника «Vivat, Gatchina!».

На минувших выходных в Гатчине состоялось открытие нового стрит-арта, расположенного на торце дома 10 по улице Соборной.

Над росписью здания трудились художники Алексей Канунников (Kislow) и Никита Плюшеделика. Стрит-арт на стене площадью 460 квадратных метров создан по мотивам ассоциаций местных жителей с Гатчиной.

Перед тем, как приступить к росписи, художники встретились с горожанами и совместно разработали эскиз будущего творения. Работа выполнялась в сжатые сроки, чтобы успеть к городскому празднику «Vivat, Gatchina!», который прошел на выходных.

Ранее GazetaSPb сообщала, что уличный художник Петербурга создал стрит-арт против ненависти. В Санкт-Петербурге в Басковом переулке появился необычный объект. Стрит-арт состоит из закрепленной дубинки и зеркала, над которым имеется надпись «При ненависти разбить».

гатчина ленобласть праздник стрит-арт уличные художники
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пришедший на Богословское кладбище мужчина лишился велосипеда
Пожилую туристку ограбили у Казанского под угрозой электрошокером
Авиакомпании предупредили россиян о подорожании билетов
В Приморском районе задержали подозреваемого в угоне Land Rover
Подозреваемую в ограблении пенсионерки на Руднева задержали
Массовое исполнение гимна России на «Газпром Арене» попало в ...
Беглов открыл новое общеобразовательное учреждение на Муринской дороге
Мужчину ограбили и избили в пять утра на Биржевом мосту