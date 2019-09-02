Пожар в серверной офисного центра «Эврика» потушили

В Невском районе Петербурга потушили пожар в торгово-офисном центре «Эврика» на улице Седова, 11А. Очаг возгорание обнаружили в серверной.

Сообщение о пожаре поступило 2 сентября в 14:05. В помещение серверной на одиннадцатом этаже загорелась обстановка на площади 5 кв. метров, сообщили в Главном управлении МЧС России по Петербургу

Сотрудников и посетителей здания эвакуировали. На место происшествия выехала скорая и пять единиц техники МЧС. К тушению пожара привлекли 24 человека.

«В 14:37 пожар локализован», — уточнили в спасательном ведомстве.

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что посетители торгово-офисного центра «Эврика» пожаловались на запах дыма. Как сообщали очевидцы, он ощущался на девятом этаже. Предполагалось, что очаг возгорания находится на десятом.