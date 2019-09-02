В Петербурге эвакуируют офисный центр «Эврика»

В Петербурге эвакуируют офисный центр &#171;Эврика&#187;
Эвакуация торгово-офисного центра "Эврика". Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге 2 сентября эвакуируют торгово-офисный центр «Эврика» на улице Седова, 11. По словам очевидцев, на верхних этажах здания замечен дым.

Настоящая или учебная тревога, пока неизвестно. К офисному центру подъехали пожарные и машины скорой помощи.

«Походу, горит 10 этаж. На 9-ом почувствовали запах дыма и сразу побежали вниз», — рассказала одна из свидетельниц эвакуации в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте».

Некоторые из очевидцев сообщают, что дым также виднеется на крыше здания. Информация о пострадавших не поступала.

ТОЦ «Эврика» — десятиэтажное здание на улице Седова. Первые два этажа занимает торговый центр, наверху помещения арендуют под офисы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге эвакуировали больницу университета Мечникова.

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