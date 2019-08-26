В Петербурге эвакуировали больницу университета Мечникова

В здании нашли самодельные взрывные устройства. Всех людей вывели из помещения.

Об этом стало известно сегодня, 26 августа. Все случилось в Красногвардейском районе Петербурга – в здании больницы университета Мечникова нашли две бутылки с горючим и проводами. По предварительным данным, это самодельные взрывные устройства. На место вызвали сотрудников спецслужб, которые выясняют обстоятельства инцидента.

Также там присутствуют работники администрации района и правоохранительных органов. Студентов в больнице не было, никто не пострадал.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что автовокзал на Обводном эвакуировали из-за гранаты в урне. Пока что нет подтверждения тому, что граната действительно была настоящей. Разумеется, пока никто не знает, как она попала в мусорный контейнер — охранникам предстоит отсмотреть записи камер видеонаблюдения.