Автовокзал на Обводном эвакуировали из-за гранаты в урне

Боеприпас забрали с собой полицейские. Фото: pixabay.com

Боеприпас забрали с собой полицейские. Фото: pixabay.com

Рейс из Петербурга в Мариуполь отменили утром в воскресенье.

Автовокзал Санкт-Петербурга эвакуировали утром в воскресенье. В урне нашли гранату.

Сотрудники автобусного вокзала на Обводном канале сопроводили посетителей и пассажиров к выходу. На место прибыли полицейские, сообщает канал 78.ru 11 августа, сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга увезли боеприпас с собой.

Пока что нет подтверждения тому, что граната действительно была настоящей. Разумеется, пока никто не знает, как она попала в мусорный контейнер — охранникам предстоит отсмотреть записи камер видеонаблюдения.

Сейчас вокзал работает в обычном режиме. На сайте вокзала нет сообщений о происшествии, впрочем, сегодня утром отменили рейс Санкт-Петербург — Мариуполь, намеченный на 11:08 11 августа — причины не уточняются.

Ранее GazetaSPb сообщила, что на подходе к Петербурге сломался локомотив.