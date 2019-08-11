Вставший у Шувалово локомотив задержал “Ласточку” из Выборга

Вставший у Шувалово локомотив задержал “Ласточку” из Выборга
Задержка составила около получаса. Фото: pixabay.com

Среднее время “Ласточки” в пути составляет около 2 часов 15 минут.

Поломавшийся локомотив задержал поезда на Финляндском вокзале. Скоростная “Ласточка” из Выборга прибыла в Санкт-Петебург с опозданием.

На Финляндском вокзале сообщили 47news, что локомотив встал у станции Шувалово (она расположена в 11 км от вокзала Санкт-Петербурга) утром 10 августа. “Ласточка” потеряла чуть ли не полчаса из-за локомотива, еще один пригородный поезд задержался примерно на 13 минут.

На сайте ОЖД нет информации об утренних задержках. Среднее время “Ласточки” в пути от Выборга до Санкт-Петербурга составляет около 2 часов 15 минут — расстояние между двумя городами составляет около 130 км.

Ранее GazetaSPb сообщила, что три электрички застряли в Ленобласти из-за обрыва проводов.

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