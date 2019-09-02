Техасец был уволен с работы и звонил в полицию перед стрельбой

Имена погибших не названы - им было от 15 до 57 лет. Фото: pixabay.com

Имена погибших не названы - им было от 15 до 57 лет. Фото: pixabay.com

Семь челвек были убиты и как минимум 22 получили ранения — самого стрелка убили.

Появились подробности массового убийства людей в Техасе. Полиция заявила, что стрелка Аарона Атора уволили с работы, прежде чем он вышел на улицу и расстрелял толпу людей у кинотеатра.

После стрельбы в городе Одесса, штат Техас, в субботу 31 августа погибли семь человек, еще как минимум 22 получили ранения. Атора застрелили

Шеф полиции Одессы заявил в понедельник 1 сентября, что Аарона Атора уволили утром в субботу из компании, где он работал. Атор и сама компания звонили в полицию, но когда правоохранительные органы прибыли на место, стрелок уже покинул здание компании.

Специальный агент ФБР Кристофер Комбз заявил, что речь Атора при разговоре с полицией по телефону была бессвязной. При этом он начал стрельбу не из-за увольнения, считает Комбз — Атор уже пришел на работу в ярости.

Ранее GazetaSPb сообщила, что при стрельбе с Техасе погибли пять человек.