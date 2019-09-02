“Личинка Чужого” попала на видео у берегов Аляски

Автор видео написал лишь, что обнаружил неизвестное существо возле острова Принца Уэльского. Фото: скриншот видео Facebook

Автор видео написал лишь, что обнаружил неизвестное существо возле острова Принца Уэльского. Фото: скриншот видео Facebook

Монстр со множеством щупалец и окровавленным ртом может оказаться ветвистой офиурой.

Рыбак с Аляски разместил в Интернете видео неизвестного существа, которое он выловил в море. Небольшое морское чудовище напоминает личинку “главного героя” фильма “Чужой”.

Crazy deep sea creature! Prince of Wales Island Alaska. Опубликовано Sarah Vasser-Alford Четверг, 15 августа 2019 г.

Небольшое существо светло-оранжевого цвета обладает множеством небольших щупалец. Когда оператор переворачивает животное, то становится виден окровавленный, вероятно, рот.

Автор видео написал лишь, что обнаружил неизвестное существо возле острова Принца. Возможно, на видео попала ветвистая офиура — дальний родственник морской звезды.

Видео появилось в Facebook еще в августе, но сейчас активно набирает просмотры и “лайки” — почти 18 тысяч пользователей по состоянию на 3 сентября поделились записью. Запись собрало 1,3 тысяч комментариев — большинство надеются, что рыбак положил монстра на место.

Ранее GazetaSPb сообщила, что Лох-Несское чудовище — плод коллективного британского психоза.