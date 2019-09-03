Фигурантом уголовного дела стал бывший инспектор ДПС, застреливший лосиху

Экс-госслужащий и его приятель на снегоходах выследили и убили лосиху. Фото: pixabay

Экс-госслужащий и его приятель на снегоходах выследили и убили лосиху. Фото: pixabay

Двое злоумышленников предстанут перед судом за убийство животного в Лодейнопольском районе Ленобласти. Один из подозреваемых оказался бывшим сотрудником ДПС.

Лодейнопольский городской суд зарегистрировал дело о незаконной охоте. По данным прокуратуры Ленобласти, один из обвиняемых ранее служил в третьем батальоне ДПС УГИБДД ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Согласно версии следствия, 17 февраля 2019 года экс-госслужащий и его приятель на снегоходах выследили и застрелили лосиху неподалеку от поселка Рассвет. Тушу разделали, расфасовали по пакетам и выдвинулись в сторону Петербурга на машине.

Местные лесники сообщили об этом в полицию. Правоохранители начали погоню за обвиняемыми, которые разогнались до 200 км/ч. На ходу они выкидывали пакеты с добычей. Задержать их удалось только на следующий день на КАД.

Ущерб оценили в 400 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору». Мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее GazetaSPb сообщала, что лоси начинают спариваться и станут чаще выбегать на трассы.