Ночью под Всеволожском загорелся частный дом

О пожаре стало известно в 4:08 утра. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

О пожаре стало известно в 4:08 утра. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Во Всеволожском районе Ленобласти в поселке имени Морозова в ночь на 3 сентября загорелся жилой дом. Сообщение о пожаре поступило в районе четырех утра.

В поселке полыхал частный дом площадью 64 кв. метра. Справиться с пожаром удалось за пятьдесят минут. Возгорание было ликвидировано в 4:58 утра.

С огнем боролись восемь человек и две единицы техники, сообщили в Главном управлении МЧС по Ленобласти.

Сведения о пострадавших не поступали. Причина возгорания пока неизвестна. Дознание по пожару ведёт отдел надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района.

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