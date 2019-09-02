Пожар на ранчо в Ленобласти унес жизни 9 лошадей

В нескольких метрах от конюшни была найдена канистра с остатками горючего. Фото: pixabay

В нескольких метрах от конюшни была найдена канистра с остатками горючего. Фото: pixabay

В ночь на 2 сентября в поселке Стеклянный сгорело ранчо «Идальго». Все лошади, находящиеся внутри, погибли. Хозяйка ранчо заявляет, что постройки подожгли.

Ранее GazetaSPb писала о пожаре в поселке Стеклянный, который начался в 4:10 утра 2 сентября. По данным ГУ МЧС по Ленобласти, общая площадь пожара составила 297 кв. м. В 5:17 пожар потушили.

Как стало известно GazetaSPb, пожар произошел на пони-ферме «Идальго», где содержались девять лошадей. Владелица ранчо рассказала о произошедшем на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Погибли все лошади, жившие там: Крош, Петя, Симпатико, Хохо, Энерджи, Кайман, Бамблби, Принцесса, Скарлетт. Бегите по радуге, детки…», — написала Елена.

По словам женщины, конюшню облили бензином и подожгли — поджог очевиден. В нескольких метрах от конюшни была найдена канистра с остатками горючего.

Она отметила, что на ранчо выгорели все здания, в частности сама конюшня и все хозяйственные постройки. Также Елена добавила, что следствие уже ведется.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Тверской области медведь растерзал 12 лошадей местного депутата Госдумы.