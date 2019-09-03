Петербуржец отправится в колонию за убийство стволом дерева

Мужчину приговорили к 4 годам и 6 месяцам в колонии. Фото: Baltphoto/Павел .Долганов

Мужчину приговорили к 4 годам и 6 месяцам в колонии. Фото: Baltphoto/Павел .Долганов

Суд в Петербурге вынес приговор по делу об убийстве. В качестве орудия обвиняемый использовал фрагмент ствола дерева.

Александра Калинина приговорили к 4 годам и 6 месяцам в исправительной колонии строгого режима, сообщает прокуратура Петербурга. Приговор в законную силу пока не вступил.

Согласно материалам дела, убийство произошло в ночь с 11 на 12 июля 2018 года. Калинин находился около транформаторной будки у дома №27 по Тихорецкому проспекту, когда между ним и потерпевшим завязался конфликт. Мужчина на почве неприязни взял фрагмент ствола дерева и не менее девяти раз ударил оппонента по голове. Потерпевший от полученных травм скончался.

«Злоумышленник вину в совершении преступления признал», — отметили в ведомстве.

Обвинение по делу поддержала прокуратура Калининского района.

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