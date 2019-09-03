В Петербурге трое неизвестных угнали «Шевроле Ланос», избив его водителя

В Петербурге трое неизвестных угнали &#171;Шевроле Ланос&#187;, избив его водителя
Сотрудники полиции задержали одного из подозреваемых. Фото: pixabay

Правоохранители задержали предполагаемого причастного к открытому хищению иномарки на проспекте Науки в Калининском районе Петербурга.

Согласно данным регионального ГУ МВД, около полуночи 2 сентября возле дома 38 по проспекту Науки было совершено открытое хищение автомобиля. По словам владельца авто 1987 года рождения, его избили трое неизвестных, после чего они сели в его машину «Шевроле Ланос» и скрылись. В момент нападения в иномарке находился знакомый пострадавшего, который вовремя смог выбежать из автомобиля.

Пострадавших госпитализировали в больницу с различными травмами. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Сотрудники полиции задержали одного из подозреваемых. Им оказался гражданин 1996 года рождения. Похищенный автомобиль нашли возле дома 104/2 на Гражданском проспекте. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее GazetaSPb сообщала, что на Долгоозерной рыжий мужчина вытащил водителя из машины и избил.

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