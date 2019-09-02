На Долгоозерной рыжий мужчина вытащил водителя из машины и избил

Автора видео, снятого в Приморском районе Петербурга, обвинили в равнодушии.

В социальных сетях 2 сентября обсуждают видео с новым “страхом и ненавистью в Приморском районе Петербурга”. Рыжий мужчина вытащил автомобилиста из машины и начал его избивать.

Запись дорожного конфликта появилась в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербург” 2 сентября. Автор рассказал, что “неадекватный водитель” выскочил из своего авто, вытащил другого автомобилиста из машины, стоявшей впереди, и начал бить. Интернет-пользовтелей поразило не столько само происшествие, сколько равнодушие автора видео к происходившему: он просто проехал мимо драки. Сам петербуржец попытался оправдаться, что все “произошло очень быстро”. Ему ответили, что времени на съемку ему все же хватило.

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