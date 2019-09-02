Пьяный житель Пушкина устроил драку в цветочном магазине

Мужчина устроил драку с одним из флористов, в ходе которой он выбил входную дверь и разбил стеллажи. Фото: pixabay

Мужчина устроил драку с одним из флористов, в ходе которой он выбил входную дверь и разбил стеллажи. Фото: pixabay

В городе Пушкин задержан пьяный мужчина, который устроил разгром в цветочном магазине, а также подрался с флористом.

В субботу, 31 августа сотрудники правоохранительных органов задержали 21-летнего молодого человека, который повредил имущество в цветочном магазине, а также нанес телесные повреждения 24-летнему работнику.

По данным УВО ВНГ РФ по Петербургу и Ленобласти, вечером 31 августа в цветочный магазин, расположенный в доме 1 на Привокзальной площади в Пушкине, ворвался неадекватный гражданин в нетрезвом виде, где начал буйствовать и оскорблять флористов. После того, как сотрудники магазина попросили его выйти из помещения, он устроил драку с одним из флористов, в ходе которой он выбил входную дверь и разбил стеллажи.

Сотрудники цветочного магазина незамедлительно обратились в полицию, после чего на место прибыл наряд вневедомственной охраны. Злоумышленник попытался скрыться с места происшествия, но был задержан неподалеку от места происшествия.

Пострадавшего работника цветочной лавки госпитализировали в НИИ имени Джанелидзе.

Ранее GazetaSPb сообщала, что напавшему с ножом на флориста из-за отсутствия роз ужесточили наказание.