Напавшему с ножом на флориста из-за отсутствия роз ужесточили наказание

Прокуратура Выборгского района через суд добилась ужесточения наказания для ранее оправданного Дениса Пиминова. Его обвиняют в убийстве продавщицы цветов.

Мужчина был оправдан судом в феврале 2018 года и понес наказание лишь за серию краж. Прокуратура с назначенным приговором не согласилось.

Ведомство настояло на том, что Пиминов также должен понести наказание за смерть продавщицы. В результате суд признал его виновным в убийстве.

Мужчину приговорили к 11 годам и 6 месяцам в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил, сообщили в прокуратуре Петербурга.

Суд установил, что в феврале 2016 года Пиминов, будучи пьяным, не менее 9 раз ударил продавщицу цветов ножом. Вне себя он пришел после того, как узнал, что в магазине нет чайных роз. Женщина от полученных травм скончалась.

Забрав с прилавка телефон продавщицы, мужчина сбежал. Позже он украл мобильный телефон с поста охраны в магазине на Выборгской набережной.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что двоих петербуржцев обвиняют в убийстве 26-летнего мужчины.