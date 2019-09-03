Мексиканец стал жертвой недружелюбных таксистов в Петербурге

Неизвестные таксисты избили гражданина Мексики, служащего круизного лайнера Regal Princess.

Как стало известно GazetaSPb, инцидент произошел утром 2 сентября в городе Ломоносов. По словам 45-летнего мексиканца, его избили некие таксисты. Однако он не смог назвать точное место происшествия. Иностранец заявил, что работает на круизном судне Regal Princess, который сейчас находится в акватории Невы.

Согласно данным ИА «Журналистские расследования», врачи оказали необходимую помощь пострадавшему, у него диагностированы ушибы лица. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее GazetaSPb сообщала, что пьяный таксист снес светофор на юге Петербурга. По предварительном информации, в результате аварии никто серьезно не пострадал — в том числе водитель. У машины разбит капот, обломки автомобиля и ограждения попали на трамвайные пути.