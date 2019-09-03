Тело петербуржца с пулей в голове обнаружили за рулем чужого авто

Возле авто были найдены пять гильз калибра 9 мм. Фото: Pixabay

Возле авто были найдены пять гильз калибра 9 мм. Фото: Pixabay

В одном из садоводств Всеволожского района Ленинградской области обнаружили автомобиль, на водительском сидении которого находился застреленный мужчина.

Как стало известно GazetaSPb, накануне вечером, 2 сентября в СНТ «Троицкое-4» массива Васкелово петербурженка обнаружила тело мужчины с пулевым ранением головы в салоне авто ВАЗ 2109, припаркованного рядом с местным магазином.

Тело мужчины лежало на водительском сидении, головой на пассажирском. Застреленный был одет в футболку, шорты и тапочки. На самом автомобиле были обнаружены несколько пулевых отверстий. Возле авто были найдены пять гильз калибра 9 мм.

Правоохранительные органы установили личность погибшего. Им оказался 34-летний житель Петербурга.

Ранее GazetaSPb сообщала, что девушка рассказала полиции, что ее парня подстрелили на Черкасова.