«Зая, я столько по пьяни натворил»: петербуржцев судят за два убийства

Петербургский городской суд 11 сентября рассмотрит дело Кузьмы Банщикова и Дениса Гордеева. Их обвиняют в грабеже, поджоге и двойном убийстве.

Серия преступлений произошла 13 августа 2018 года. По версии следствия, мужчины, будучи пьяными, решили ограбить квартиру знакомой. Они убедили женщину отвезти их к ней в квартиру на Загребском бульваре. По дороге обвиняемые напали на потерпевшую: схватили её за шею и несколько раз ударили по голове и ногам.

Отобрав у женщины ключи, Банщиков и Гордеев пришли в квартиру, где наткнулись на сожителя потерпевшей. Не долго думая, они напали на мужчину. Ударив его по голове, подсудимые похитили браслет стоимостью 77 тыс. рублей и кольцо за 3 тыс., сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

После чего Гордеев, как полагает следствие, решил убить мужчину. Он ударил его стулом, а затем ножом в грудь. Женщину обвиняемые тоже решили не оставлять в живых. Уронив её на спину, Гордеев ножом ударил её в грудь и руки. Банщиков в это время удерживал потерпевшую.

Оба жильца квартиры на Загребском скончались на месте происшествия. Банщиков и Гордеев, похитив телевизор, одежду, драгоценности и мобильный телефон, устроили в квартире поджог и скрылись.

На следующий день Гордеева обнаружила в кустах одна из свидетельниц. Мужчина спал на улице, а проснувшись сказал: «Зая, я столько по пьяни натворил делов в эту ночь. Надо мной даже Кузя охренел, что я на всю голову отмороженный».

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