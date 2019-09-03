Задержан подозреваемый, застреливший мужчину во Всеволожском районе

Задержан подозреваемый, застреливший мужчину во Всеволожском районе
Подозреваемый несколько раз выстрелил в сторону автомобиля и скрылся. Фото: pixabay

Во Всеволожске возбуждено уголовное дело по факту убийства. Подозреваемый уже задержан.

Напомним, в понедельник, 2 сентября в одном из садоводств Всеволожского района Ленобласти был найден автомобиль, за рулем которого находился застреленный 34-летний мужчина, житель Петербурга.

По факту данного преступления возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать подозреваемого в преступлении. Им оказался 41-летний петербуржец. Об этом сообщает СУ СК РФ по Ленобласти.

Следствие выяснило, что несколько лет назад подозреваемый обустраивал колодец на участке убитого. Однако, ему выплатили лишь часть обещанных денег. С вечера 1 сентября подозреваемый ждал его возле дома пострадавшего. Когда мужчина подъехал к участку на своем авто, подозреваемый несколько раз выстрелил в его сторону и скрылся.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее GazetaSPb сообщала, что девушка рассказала полиции, что ее парня подстрелили на Черкасова.

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