Объявлен в розыск «Ягуар», насмерть сбивший мужчину

Прибывшим на место ДТП медикам не удалось спасти пострадавшего. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Прибывшим на место ДТП медикам не удалось спасти пострадавшего. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Сегодня, 3 сентября, в Московском районе Санкт—Петербурга, неизвестный на автомобиле «Ягуар» насмерть сбил мужчину. Подозреваемый скрылся с места происшествия.

Трагедия произошла возле дома номер 13 на Воздухоплавательной улице, как сообщает ГИБДД. Водитель транспортного средства марки «Jaguar» сбил 58—летнего мужчину. Столкновение произошло за пределами пешеходного перехода. От удара пострадавший отлетел под колеса движущегося по встречной автомобиля, Lada Granta, которым управлял мужчина 32 лет. Медикам, прибывшим на место происшествия, не удалось спасти жертву аварии, мужчина скончался в карете скорой помощи. Виновник дорожно—транспортного происшествия объявлен в розыск.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о ДТП на Лесном проспекте, перекрывшем движение трамваев в сторону метро «Лесная».