Малышева раскрыла секрет быстрого похудения

Российская телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева рассказала, как быстро достичь стройной фигуры.

Малышева утверждает, что весь секрет стройности в дробном питании с общей калорийностью 1200 ккал. Она уверена, что результат такой диеты проявится уже через две недели.

Секреты питания телеведущая раскрыла в рамках проекта «Здоровая Москва», сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

К сожалению, женщины среднего возраста все больше склонны к набору лишнего веса. Это вызвано снижением расхода энергии, гормональным уровнем и стрессами.

Малышева также отметила, что желающим похудеть стоит питаться как минимум 3 раза в сутки.

Ранее GazetaSPb сообщали, что Елена Малышева рассказала о своей победе над раком.