Водительница покусала дорожного полицейского под Гатчиной

Водительница покусала дорожного полицейского под Гатчиной
Укус может стать поводом для уголовного дела. Фото: Baltphoto / Андрей Пронин

Она была убеждена, что сотрудник правоохранительных органов не имеет права требовать у нее водительские права.

Об этом стало известно сегодня, 3 сентября. Обо всем сообщает издание 47News. Все случилось недалеко от деревни Межно в Ленинградской области. Женщина, работающая в бане, ехала на своем «Соляресе», когда дорожные полицейские попросили ее покинуть машину и предъявить документы. Она отказывалась, так как была убеждена, что водительские права может требовать только обычный полицейский, а не сотрудник ГИБДД.

Когда водительницу все-таки удалось вытащить из автомобиля, она вцепилась зубами в плечо одного из полицейских. Травмы оказались несерьезными, на выручку пришли другие сотрудники правоохранительных органов, которых женщина кусать уже не стала. Отмечается, что она оказалась трезвой. Укус может стать причиной для возбуждения уголовного дела.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что на Васильевском острове группа людей с топором напала на человека.

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Водительница покусала дорожного полицейского под Гатчиной
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