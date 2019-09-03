Водительница покусала дорожного полицейского под Гатчиной

Она была убеждена, что сотрудник правоохранительных органов не имеет права требовать у нее водительские права.

Об этом стало известно сегодня, 3 сентября. Обо всем сообщает издание 47News. Все случилось недалеко от деревни Межно в Ленинградской области. Женщина, работающая в бане, ехала на своем «Соляресе», когда дорожные полицейские попросили ее покинуть машину и предъявить документы. Она отказывалась, так как была убеждена, что водительские права может требовать только обычный полицейский, а не сотрудник ГИБДД.

Когда водительницу все-таки удалось вытащить из автомобиля, она вцепилась зубами в плечо одного из полицейских. Травмы оказались несерьезными, на выручку пришли другие сотрудники правоохранительных органов, которых женщина кусать уже не стала. Отмечается, что она оказалась трезвой. Укус может стать причиной для возбуждения уголовного дела.

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