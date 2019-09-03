Новичок «Зенита» Караваев поделился эмоциями от перехода

Караваев начинал спортивную карьеру в ЦСКА, но потом поехал в Европу. Фото: "Зенит"

Караваев начинал спортивную карьеру в ЦСКА, но потом поехал в Европу. Фото: "Зенит"

Футболист заявил, что не был в Петербург с 15 лет.

Своими эмоциями новоиспеченный «сине-бело-голубой» поделился в связи с переходом в клуб. Он рассказал, что трансфер является для него важным шагом и он рад переехать в Северную столицу. Вячеслав Караваев отметил, что город очень красивый, а про стадион, на котором он теперь будет играть, прекрасен.

«Про стадион слышал только хорошее»,

— подчеркнул футболист.

Пока что Караваев не успел пообщаться с коллегами и главным тренером Сергеем Семаком – ни находятся на сборах и готовятся к матчу с Шотландией. Несмотря на это, они передали ему поздравления и ждут встречи.

Игрок перед тем, как перейти в «Зенит», советовался со многими, и все говорили ему, что оно того стоит.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Караваев выбрал номер Широкова в «Зените».

Прежде под этим номером выступал экс-полузащитник сине-бело-голубых Роман Широков. До Широкова номером 15 в «Зените» в разное время были Сергей Осипов, Андрей Аршавин, Лукаш Гартиг, Ким Дон Чжин, Эльмир Набиуллин и другие.