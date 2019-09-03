Караваев выбрал номер Широкова в «Зените»

Новичок петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев определился с игровым номером. Футболист выйдет на поле в футболке с цифрой «15».

Прежде под этим номером выступал экс-полузащитник сине-бело-голубых Роман Широков. До Широкова номером 15 в «Зените» в разное время были Сергей Осипов, Андрей Аршавин, Лукаш Гартиг, Ким Дон Чжин, Эльмир Набиуллин и другие.

«Игровые футболки Вячеслава Караваева появятся в клубных магазинах в ближайшее время!», — сообщили на официальном сайте «Зенита».

Напомним, экс-защитник голландского “Витесса” Вячеслав Караваев перешел в состав сине-бело-голубых. «Зенит» подписал с 24-летним футболистом контракт на четыре года. Играет Караваев на позиции правого защитника.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что новый игрок «Зенита» Йордан Осорио будет выступать под четвертым номером. Прежде он принадлежал Доменико Кришито.