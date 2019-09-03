В Купчино после ДТП с автобусом двое мужчин сбежали

Они прихватили с собой пакеты из «Ленты» и пересели на другой автомобиль.

Об этом стало известно сегодня вечером, 3 сентября. Обо всем рассказал очевидец в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Женщина выложил фотографии и поделился деталями инцидента.

Все случилось недалеко от станции метро «Купчино». Участниками аварии стали двое – автобус и машина, во всем винят именно легковушку. Из автомобиля оперативно выбежали двое с пакетами из «Ленты». Они пересели в белый «Фольксваген» и скрылись с места, рассказывает очевидец. Затем они якобы вернулись через пару минут и наблюдали за происходящим со стороны.

«Водитель автобуса стоит в шоке, оставила ему фото и номер»,

— написала петербурженка.

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