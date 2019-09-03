Иномарки столкнулись в пробке на Володарском мосту

Сегодня вечером, 3 сентября, в Невском районе Санкт-Петербурга произошло ДТП. Информация о пострадавших не сообщается.

«На Володарском мосту в сторону Народной Опель приехал в Форд в левом ряду», — сообщил очевидец.

Причина столкновения неизвестна. Автор записи также отметил, что на месте и без ДТП собралась крупная пробка.

О случившемся рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Ранее в GazetaSPb писали о пожаре в населённом пункте Рапполово, там вспыхнул жилой дом. В ликвидации огня были задействованы восемь спасателей. Причина огня и информация о пострадавших неизвестны.