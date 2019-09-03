Жилой дом в Рапполово тушили почти час

Жилой дом в Рапполово тушили почти час
Причина пожара неизвестна. Фото: Фото: Мойка78Валентин_Егоршин

Во Всеволожском районе Ленобласти вспыхнул жилой дом. Пожар случился в населенном пункте Рапполово сегодня днем, 3 сентября.

Сообщение о происшествии поступило в часть около 13:45. Площадь возгорания составила 96 квадратных метров. Восемь пожарных и две единицы специальной техники тушили огонь почти час.

Как сообщили в главном управлении МЧС России по области, к настоящему моменту информация о пострадавших не поступала. Причины возгорания неизвестны.

Ранее в GazetaSPb сообщали о ДТП на Московском проспекте. Очевидцы предположили, что водитель иномарки был увлечен мобильным телефоном, из-за чего протаранил несколько впередистоящих машин. Произошедшее снял на видео очевидец.

Всеволожский район пожар рапполово
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