Жилой дом в Рапполово тушили почти час

Во Всеволожском районе Ленобласти вспыхнул жилой дом. Пожар случился в населенном пункте Рапполово сегодня днем, 3 сентября.

Сообщение о происшествии поступило в часть около 13:45. Площадь возгорания составила 96 квадратных метров. Восемь пожарных и две единицы специальной техники тушили огонь почти час.

Как сообщили в главном управлении МЧС России по области, к настоящему моменту информация о пострадавших не поступала. Причины возгорания неизвестны.

Ранее в GazetaSPb сообщали о ДТП на Московском проспекте. Очевидцы предположили, что водитель иномарки был увлечен мобильным телефоном, из-за чего протаранил несколько впередистоящих машин. Произошедшее снял на видео очевидец.