Land Rover вошел в стоящие машины на Московском проспекте

Сегодня, 3 сентября, на Московском проспекте в Санкт-Петербурге произошла массовая авария. Иномарка протаранила сразу несколько автомобилей.
ДТП случилось недалеко от станции метро «Московская». Land Rover врезался в стоящий впереди автомобиль и протащил его вперед. В результате чего пострадавшая иномарка задела еще несколько машин.
Причина такого действия неизвестна. Большинство пользователей предполагают, что водитель отвлекся на мобильный телефон.
О случившемся рассказали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».
Ранее GazetaSPb сообщали, что Думскую улицу могут сделать полностью пешеходной. В настоящее время ограничения действуют только в праздничные дни и выходные. Инициатива вызвана многочисленными нарушениями в данной местности.