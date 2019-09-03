Land Rover вошел в стоящие машины на Московском проспекте

Информация о пострадавших не сообщается. Фото: vk.com/spb_today скрин из видео

Информация о пострадавших не сообщается. Фото: vk.com/spb_today скрин из видео

Сегодня, 3 сентября, на Московском проспекте в Санкт-Петербурге произошла массовая авария. Иномарка протаранила сразу несколько автомобилей.

ДТП случилось недалеко от станции метро «Московская». Land Rover врезался в стоящий впереди автомобиль и протащил его вперед. В результате чего пострадавшая иномарка задела еще несколько машин.

Причина такого действия неизвестна. Большинство пользователей предполагают, что водитель отвлекся на мобильный телефон.

О случившемся рассказали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

Ранее GazetaSPb сообщали, что Думскую улицу могут сделать полностью пешеходной. В настоящее время ограничения действуют только в праздничные дни и выходные. Инициатива вызвана многочисленными нарушениями в данной местности.