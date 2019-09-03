Думская может стать полностью пешеходной

Думская улица в Санкт-Петербурге стала полностью пешеходной по праздничным дням и выходным. Нововведение вошло в силу в августе этого года.

Новые ограничения в администрации Центрального района назвали эффективным. В дальнейшем улицу могут перевести в полностью пешеходную.

Глава администрации района Максим Мейксин заявил, сообщает «Санкт-Петербург», что на улице происходит множество нарушений. Он также добавил, что Думской планируют серьезно заняться.

Теперь по выходным дням там стоят ограждения, однако некоторых водителей это не останавливает. Автомобилисты отодвигают конструкции и проезжают.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что иномарка вошла в отбойник на станции «Скачек». Участники движения простояли в пробке больше часа. В результате аварии машина превратилась в груду металла. Информация о пострадавших не сообщается.