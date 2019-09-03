Брак иранца и 11-летней девочки расторгли

Брак признали незаконным из-за возраста невесты - ей нет 13 лет. Фото: Стопкадр видео из Twitter

Брак признали незаконным из-за возраста невесты - ей нет 13 лет. Фото: Стопкадр видео из Twitter

Разница в возрасте у молодоженов составляет 11 лет – видео с юной невестой вызвало бурную реакцию в обществе.

Об этом стало известно сегодня, 3 сентября. Обо всем сообщает Rokna. В издании сказано, что родителей девочки вызвали суд, которому они предоставили свидетельство о рождении малышки – ей всего лишь 11 лет, а ее жениху – 22 года. Взрослые решили, что они поживут какое-то время, чтобы лучше узнать друг друга.

Судья напомнил, что браки разрешены только с 13 лет, так что союз расторгли – сыграть свадьбу теперь можно будет через два года.

Напоминаем, что видео со свадьбы попало в сеть и сразу стало одним из самых обсуждаемых. На кадрах видно, как ребенок утирает глаза, как будто плачет – непонятно правда, от горя или счастья. Пользователи решили, что подобное можно расценивать как насилие над детьми.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что трансгендер и россиянка поженились в СИЗО. Заключенный сидит в женской тюрьме, но по паспорту он до сих пор мужского пола.