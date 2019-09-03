Трансгендер и россиянка поженились в СИЗО

Заключенный сидит в женской тюрьме, но по паспорту он до сих пор мужского пола.

Об этом стало известно сегодня, 3 сентября. Обо всем рассказала замглавы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева, передают РИА Новости. Свадьба состоялась в московском СИЗО – там узаконили отношения трансгендер (мужчина сменивший пол) и россиянка. Сначала это вызвало вопросы, ведь женщина попросила разрешения на торжество в женской тюрьме. Затем оказалось, что по паспорту трансгендер – мужчина.

На свадьбу разрешили принести букет цветов, что случается крайне редко. Также молодожены обменялись кольцами, но трансгендеру пришлось его тут же вернуть – драгоценности в СИЗО носить нельзя.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что трансгендерную женщину в Петербурге незаконно уволили из типографии.

Руководство объяснило это тем, что профессия печатницы входит в существующий в России список 456 профессий, запрещенных для женщин. Однако типография не вспомнила о том, что женщина больше 10 лет работала на производстве.