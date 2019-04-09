Трансгендерную женщину в Петербурге незаконно уволили из типографии

Судебные тяжбы из-за смены пола в документах шли около двух лет. После того, как девушка получила новый паспорт, ее уволили с должности печатницы.

Сегодня суд признал, что трансгендерных людей увольнять нельзя, если у них “не те” документы, сообщает ЛГБТ-группа “Выход”.

Работницу уволили еще в 2017 году. Руководство объяснило это тем, что профессия печатницы входит в существующий в России список 456 профессий, запрещенных для женщин. Однако типография не вспомнила о том, что женщина больше 10 лет работала на производстве.

В ходе судебных разбирательств стало очевидно, что существующий перечень запрещенных профессий не может относиться к уволенной работнице. Так как применение перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными веществами может быть связано только с охраной материнства. К истице это неприменимо.

Также была назначена медицинская экспертиза, после которой было установлено, что истица может выполнять работу печатницы, и никаких противопоказаний для этого после смены гендерного маркера нет.

Сегодня, 9 апреля, суд признал увольнение незаконным, постановил восстановить женщину в должности и выплатить ей 10 тысяч компенсации морального вреда и 1 850 000 рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге на продажу выставили дом, где поженились женщина и трансгендер.