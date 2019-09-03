Смерть петербурженки в бассейне Турции стала поводом для возбуждения уголовного дела

В случившемся обвиняют гостиницу, в которой жила семья.

Обо всем стало известно 3 сентября. Обо всем сообщили в Следственном комитете России. Глава СК РФ Александр Бастыркин отметил, что внимательно следит за ходом расследования дела. Он также рассказал, что после гибели юной россиянки возбудили уголовное дело – причиной смерти Алисы называю услуги, которые не отвечали требованиям безопасности.

Напоминаем, что инцидент случился в августе 2019 года на курорте Турции. 12-летняя Алиса плавала в бассейне, когда ее начало засасывать в трубу. Она захлебнулась водой и впала в кому, в которой находилась 10 суток, а затем умерла. К сожалению, лучшие врачи не смогли спасти ей жизнь. Тело девочки уже доставили в Россию, ее похоронили во вторник в Санкт-Петербурге.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Петербурге состоялась церемония прощания с погибшей в Турции девочкой. Об этом рассказал отец девочки.