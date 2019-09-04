Российские врач запатентовали новый метод операции при раке простаты

Российские врач запатентовали новый метод операции при раке простаты
Рак простаты теперь станет легче лечить. Фото: Pixabay

Благодаря ему можно избежать недержания мочи у пациентов.

Об этом стало известно сегодня, 4 сентября. Обо всем рассказали в пресс-службе Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова.

Новый метод предложили российские урологи, который предполагает операцию по удалению простаты без последствия в виде недержания мочи. Человек сможет нормально ходить в туалет уже через полторы недели и вернуться к половой жизни гораздо быстрее, чем при других методах. До этого пациентам приходилось несколько лет восстанавливаться и бороться с различными неприятными моментами.

Напоминаем, что согласно некоторым данным, в структуре онкозаболеваемости мужчин России рак простаты находится на втором месте.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге проходит международный конгресс урологов. Было проведено три операции, из которых одна была лапароскопической. А две другие проходили с роботами-ассистентами.

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