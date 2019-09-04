Жительница Бокситогорска ударила ножом двоих собутыльников

В Бокситогорском районе Ленинградской области задержана женщина, которая нанесла ножевые ранения мужчине и женщине во время совместного распития алкоголя.

Как сообщает в GazetaSPb, которая входит в Медиасиндикат, ГУ МВД по городу и области, инцидент произошел возле дома 15 по улице Южная в Бокситогорске 3 сентября.

Правоохранительные органы установили, что 40-летняя местная жительница после совместного распития алкогольных напитков, ударила ножом 38-летнего мужчину и 37-летнюю женщину.

Потерпевшей оказали необходимую медицинскую помощь, а мужчину госпитализировали в больницу. Полиция проводит проверку по факту произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Петербурге женщина ударила ножом своего любимого. Правоохранительные органы задержали женщину, которая ударила ножом своего сожителя в квартире одного из домов в Приморском районе.