Двое жителей Ленобласти избили и ограбили собутыльника

Двое неизвестных ударили пострадавшего по лицу и отобрали 12 тысяч рублей наличными. Фото: pixabay

Двое неизвестных ударили пострадавшего по лицу и отобрали 12 тысяч рублей наличными. Фото: pixabay

Инцидент произошел 3 сентября в 13:30 в деревне Малые Колпаны Гатчинского района Ленинградской области.

По данным, полученным GazetaSPb в правоохранительных органах, 3 сентября в полицию Гатчинского района с заявлением обратился 63-летний гражданин. Он рассказал правоохранителям, что в одном из домов микрорайона Речной деревни М. Колпаны двое неизвестных, после совместного распития алкоголя, ударили его по лицу и отобрали 12 тысяч рублей наличными.

Полиция установила, что это преступление совершили 38-летний мужчина и 32-летняя женщина. Полиция разыскивает злоумышленников. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж».

Ранее GazetaSPb сообщала, что пожилую туристку ограбили у Казанского под угрозой электрошокером.

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