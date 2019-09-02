Пожилую туристку ограбили у Казанского под угрозой электрошокером

Потерпевшая приехал в Петербург из Восточной Азии. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Потерпевшая приехал в Петербург из Восточной Азии. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге задержали подозреваемых в ограблении пожилой иностранной туристки. Ими оказались двое безработных 21-летних мужчин.

Каждый из них ранее был судим за кражи, сообщили в Главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти изданию Gazeta.SPb, входящему в Медиасиндикат.

По версии следствия, около десяти утра 28 августа неизвестные подошли к гражданке одной из стран Восточной Азии на Казанской площади. Мужчины наставили на женщину электрошокер и угрозами заставили отдать им деньги. Сумма ущерба составила более 10 тыс. рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Похищенные деньги найдены и изъяты. Подозреваемых заключили под стражу.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что сотрудники уголовного розыска задержали 33-летнюю женщину. Её подозревают в ограблении пенсионерки на улице Руднева.