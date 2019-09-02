Подозреваемую в ограблении пенсионерки на Руднева задержали

В Выборгском районе Петербурга нетрезвая женщина сорвала сережку с уха 73-летней пенсионерки. Сотрудники уголовного розыска задержали предполагаемую злоумышленницу.

В ограблении пенсионерки подозревают 33-летнюю женщину, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Петербургу и Ленобласти. Мера пресечения для злоумышленницы пока не выбрана.

Инцидент произошел у дома №13, корпус 1 по улице Руднева. По словам пенсионерки, к ней подошла неизвестная женщина и, применив физическую силу, сорвала с её уха сережку. Затем злоумышленница скрылась.

Подозреваемая, как отмечает пожилая женщина, была пьяной.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Гатчинском районе Ленобласти по подозрению в грабеже задержали мужчину. По версии следствия, он хотел украсть кольцо и деньги у бывшей сожительницы.