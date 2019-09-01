Бывший украл деньги и сорвал кольцо с пальца жительницы Ленобласти

В полицию Гатчинского района Ленобласти обратилась 48-летняя женщина. Она заявила, что бывший сожитель украл у неё кольцо и деньги.

Общий ущерб составил 159 тыс. 500 рублей.

По словам женщины, мужчина пришел к ней в дом в поселке Семрино 31 августа и силой сорвал с её пальца кольцо. После чего злоумышленник забрал 130 тыс. рублей и сложил все в сумку.

«На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции, и задержали указанного гражданина», — сообщили в пресс-службе Главного управление МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Возбуждено уголовное дело по статье «грабеж». Расследование продолжается.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Выборгском районе Петербурга неизвестная женщила сорвала с уха 73-летней пенсионерки сережку и сбежала. Злоумышленница, по словам потерпевшей, была пьяна.